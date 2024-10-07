Türkiye’nin 22 farklı şehrinden klasik otomobil tutkunlarını Kahramanmaraş’ta bir araya getiren Klasik Otomobil Festivali yoğun ilgi gördü.

Kahramanmaraş, Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirecek büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye Klasik Otomobil Sevenler Kulübü Derneği ve Kahramanmaraş Mercedes Club’ın destekleriyle EXPO 2023 Fuar Alanı’nda düzenlenen festivalde otomobil tarihine damga vurmuş efsane araçlar sergilendi.

Çiçek Abbas’tan vosvosa kadargeçmişten günümüze uzanan birçoknostaljik araç, ziyaretçilerini geçmişe götürürken, katılımcılar müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.Kahramanmaraş Klasik Otomobil Festivali, sadece otomobil sergileri ile sınırlı kalmayıp, çeşitli konserler, halk oyunları, dj gösterileri ve atölye çalışmaları ile de zenginleştirildi.

Ziyaretçiler, klasik otomobillerin bakımı ve restorasyonu hakkında uzmanlardan bilgiler alırken, aileler için düzenlenen etkinlikler sayesinde festival alanında keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.Festivalin sonunda, en iyi klasik otomobil seçimi yapıldı ve ödüller, sahiplerine takdim edildi.

Festivale Başkan Toptaş’ın yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, davetliler ve çok sayıda otomobilsever katıldı.

“Otomobil tutkusunun sadece bir hobi olmadığını gördük”

Festivalin açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, katılımcılara ve ziyaretçilere teşekkür ederek, festivali her yıl daha da büyütme hedefinde olduklarını vurguladı.

Başkan Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak, Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik otomobil sevdalılarını bir araya getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Klasik Otomobil Sevenler Kulübü Derneği ve Kahramanmaraş Mercedes Club işbirliği ile düzenlediğimiz Kahramanmaraş Klasik Otomobil Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz.Bugün, otomobil tutkusunun sadece bir hobi olmadığını, aynı zamanda kültürel mirasımızı yaşatan, farklı nesilleri bir araya getiren bir köprü olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ülkemizin dört bir yanından Denizli’den Van’a, Adıyaman’dan Didim’e kadar 22 farklı ilden geniş bir katılım ile buanlamlı organizasyonu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Denizli, Datça, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Konya, Karaman, Nevşehir, Didim, Nazilli, Osmaniye, Adana, Bursa, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Van, Kilis, Afyon, Muğla ve Aydın olmak üzere 22 farklı ilden katılım oldu” dedi.

“Kültürel ve sportif etkinliklerimiz de hız kesmeden devam edecek”

Onikişubat Belediyesi olarak kültürel ve sportif faaliyetlere hız kesmeden devam edeceklerini kaydeden Başkan Toptaş, “Bu festival, sadece klasik otomobilleri sergilemekten öte, şehirlerimiz arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek, otomobil kültürünü yeni nesillere tanıtmak ve hep birlikte bu özel araçların geçmişteki yolculuklarını hatırlamak adına büyük bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda Kahramanmaraş’ımızın kültürel zenginliklerini ve misafirperverliğini sizlere sunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Belediyemizin desteğiyle bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmak, şehrimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir parçasıdır. Her alanda olduğu gibi kültürel ve sportif etkinliklerimizin de hız kesmeden devam ettiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Festivalimize katılan tüm şehirlere ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, keyifli ve unutulmaz bir festival geçirmenizi diliyorum” dedi.

Başkan Toptaş’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de bir selamlama konuşması yaptı.

Katılımcılardan tam not alan festivalin, geleneksel hale gelen bir etkinlik olma yolunda ilerleyeceği kaydedildi.

Açılış konuşmalarının ardından otomobiller gezilirken, festival Kahramanmaraşlı sanatçı Hatice Gökçeli’nin konseriyle sona erdi.