Kahramanmaraş Eczacılar Odası, 50. kuruluş yılını düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Kahramanmaraş’taki eczacıların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, samimi ve eğlenceli bir atmosferde bir salonda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Kahramanmaraş’ta görev yapan eczacılar bir araya gelerek hem eski günleri yad etme hem de eğlenme fırsatı buldu. Meslektaşlar arasında sıcak sohbetler ve keyifli anlar yaşandı. Etkinlikte konuşan 14. Bölge Kahramanmaraş Eczacılar Odası Başkanı Ebru Kaya, odanın 50 yıllık geçmişine vurgu yaparak duygusal bir konuşma yaptı.

Kaya, şunları ifade etti: "Bu yıl odamızın 50. kuruluş yılını kutluyoruz. 1972 yılında odamızın kurulmasında emeği geçen ilk oda başkanımız Ecz. Selahattin Karaçam’a ve daha sonraki dönemlerde görev yapan tüm başkanlarımıza, yönetim, denetleme, haysiyet kurullarında ve delege olarak görev alan tüm meslektaşlarımıza verdikleri emek ve mesleğimiz adına gösterdikleri çabalar için minnettarız. Aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Mesleğimizin daha yüksek standartlara ulaştığı nice 50 yıllara ulaşmayı diliyoruz."