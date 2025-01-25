Dulkadiroğlu ve Pazarcık ilçelerinde hayata geçirilecek projeler kapsamında yeni okullar ve bir öğretmenevi inşa ediliyor. Binlerce öğrenci, çağdaş ve güvenli koşullarda eğitim alırken, bölgedeki eğitim kalitesi de önemli ölçüde artacak.

Kapsamlı projelerle Kahramanmaraş’ın eğitim altyapısına önemli katkılar sağlanacak. İşte projeye dair detaylar:

300 Yataklı Öğretmenevi (Dulkadiroğlu)

Kapasite: 300 yatak

Ada/Parsel: 420/5

Atatürk İlkokulu (Dulkadiroğlu)

Sınıf Kapasitesi: 24 derslik

Ada/Parsel: 968/2

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu (Dulkadiroğlu)

Sınıf Kapasitesi: 24 derslik

Ada/Parsel: 1490/40-194-249

İstiklal Ortaokulu (Pazarcık)

Sınıf Kapasitesi: 24 derslik

Ada/Parsel: 87/15

Hedef: Güçlü Bir Eğitim Geleceği

Projelerin 18 ayda tamamlanması planlanıyor. Yüklenici firmanın 12 aylık kusur sorumluluk süresiyle birlikte toplam proje süresi 30 ay olarak öngörülüyor.

Yeni eğitim kurumları sayesinde, binlerce öğrenci modern sınıflarda eğitim alma imkânı bulurken, öğretmenler için de konforlu bir öğretmenevi inşa edilecek. Depreme dayanıklı yapılarla şehrin eğitim altyapısı güçlendirilirken, Kahramanmaraş, eğitimde örnek bir şehir haline gelecek.

Eğitime ve Geleceğe Yatırım

Yetkililer, bu projelerin şehrin eğitim sistemi için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “Yeni okullar ve öğretmeneviyle birlikte çocuklarımız daha güvenli, modern ve donanımlı bir eğitim ortamına kavuşacak. Bu yatırımlarla Kahramanmaraş, eğitimde öncü bir şehir olacak” açıklaması yapıldı.