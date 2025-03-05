10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarılan ekmek fiyatı, Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş'in yaptığı açıklama ile yeniden 10 TL olarak belirlendi.

Zam Kararı ve Tepkiler:

Ramazan ayının ilk günü Kahramanmaraş'ta ekmek fiyatlarına zam yapıldı. 10 TL olan ekmek fiyatı 12,5 TL'ye yükseltildi. Ancak, zam kararının ardından vatandaşlardan gelen yoğun tepkiler üzerine, Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş önce zammın devam ettiğini açıkladı, ardından ise zammın geri çekildiğini duyurdu.

Fırıncılar Odası Başkanı'nın Açıklaması:

Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, yaptığı açıklamada, her yılbaşında asgari ücret başta olmak üzere tüm maliyetlerde artış yaşandığını ve bu nedenle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Güneş, "Samimiyetle ifade etmek gerekirse, her yapılan zam, fırıncılarımızın cebinden gitmektedir. Bizim en büyük talebimiz, ekmeğe zam yapılmadan önce, girdilerimizin artmamasıdır." dedi.

Güneş, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Tek amacımız, vatandaşlarımıza kaliteli ve uygun fiyata ekmek sunmaktır. Ancak her yılbaşında, tüm maliyetler artarken sadece ekmeği gündeme getirip, fırıncıları günah keçisi yapmak bizleri derinden üzmektedir."

"Unutulmamalıdır ki, Türkiye'nin 81 ilinin 70 ilinden fazlasında ekmek fiyatları 12.500 TL'den satılmaktadır. Kahramanmaraş'ta ise, bu fiyatın altında satış yapılmaya devam edilmektedir."

"Yine de, girdilerimiz artsa da, vatandaşlarımıza olan saygımızdan ötürü yeni fiyatımızı uygulamayacağız eski fiyattan devam edeceğiz. Aldığımız tarife bu saatten sonra geçersizdir. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlerde nasıl fedakârlık yaptıysak, bu dönemde de vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeter ki, bizleri suçlu göstermekten kaçınalım."

"Başta sayın Valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, kurum müdürlerimiz ve oda başkanlarımız olmak üzere, memleketimiz ve milletimiz için canla başla çalışan tüm büyüklerimize teşekkür eder, hepimizin enflasyon karşısında zor bir dönemden geçtiğimizi unutmamamız gerektiğini hatırlatırız."

Vatandaş Tepkisi Sonuç Verdi:

Vatandaşlardan gelen yoğun tepkiler üzerine, Kahramanmaraş Fırıncılar Odası Başkanı Erol Güneş, ekmek zammının geri çekildiğini ve ekmeğin 10 TL'den satılmaya devam edeceğini duyurdu. Bu karar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.