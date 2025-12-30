Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) çatısı altındaki Kahramanmaraş Fırıncılık ve Unlu Mamülleri İmalatı ve Ticaret Esnaf ve Sanatkârlar Odası, 2026 yılı için geçerli olacak yeni ekmek fiyat tarifesini belirledi.

Yeni liste 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

İşte 1 Ocak 2026'dan Geçerli Yeni Ekmek Fiyatları:

· 210 Gram Somun Ekmek: 15.00 TL

· 420 Gram Çiftli Somun Ekmek: 30.00 TL

· 1 Kilogram Somun Ekmek: 71.42 TL

· 210 Gram Tam Buğday Ekmeği: 30.00 TL

· 210 Gram Kepek Ekmeği: 25.00 TL

· 210 Gram Çavdar Ekmeği: 35.00 TL

· 50 Gram Ambalajlı Roll Ekmek: 5.50 TL

Uygulama Tarihi Belli Oldu

Tarife üzerinde net bir şekilde belirtildiği üzere, söz konusu yeni fiyatlar 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.