Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği yenilikçi projelere bir yenisini daha ekliyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde, özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve toplumsal entegrasyonlarını artırmak amacıyla yapılan çalışmalar, şimdi de Engelsiz İstihdam Günleri ile taçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, 21 Aralık Perşembe günü düzenlenecek organizasyonda, özel gereksinimli bireyler ile işveren firmalar bir araya gelerek istihdam olanakları konuşulacak. Büyükşehir Belediyesinin yanında yer alan Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek Engelsiz İstihdam Günleri, saat 10.00’da başlayacak.

Hedef Daha Erişilebilir Bir Kahramanmaraş

Engelsiz İstihdam Günleri, sadece bir iş bulma etkinliği olmanın ötesinde, işverenlerin özel gereksinimli bireylerin yetenekleri ve çalışma azmi hakkında farkındalık kazanmasını hedefliyor. Bu etkinlik, hem özel gereksinimlibireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmayı hem de istihdam sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlıyor.Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz İstihdam Günleri, toplumsal dayanışma ve eşitlik açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu etkinlikle, özel gereksinimli bireylerin işgücü piyasasında daha fazla yer bulmaları ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

İş Arayan Tüm Özel Gereksinimli Bireyler İstihdam Günlerine Davet Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Engelsiz İstihdam Günleri’ne iş arayan tüm özel gereksinimli bireyler davet edildi. Açıklamada, “Kahramanmaraş’ı herkes için daha yaşanabilir ve erişilebilir bir şehir haline getirmek için tüm imkân ve kabiliyetimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelsiz İstihdam Günleri, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım. Özel gereksinimli bireylerin yalnız olmadığını ve iş hayatında önemli bir yere sahip olduklarını göstermek istiyoruz. Bu kapsamda her hafta Perşembe günü Engelsiz İstihdam Günleri’nde iş arayan özel gereksinimli bireyler ve işveren firmaları bir araya getirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.