Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çeşitli temaslar ve görüşmeler gerçekleştirmek üzere gittiği Ankara’da, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde hayati önem taşıyan ulaşım projeler görüşüldü. Deprem sonrası inşa edilen konutlara ulaşımı kolaylaştıracak yol yapım çalışmaları ve yeni yolların açılması, Sümbüllü Kavşağı’nı Kayseri Yolu’na bağlayacak köprülü kavşak projesi ve Sanayi Kavşağı'ndaki düzenlemeler gibi büyük ölçekli ulaşım projeleri ele alındı.

“2025 Ulaşımda Kahramanmaraş Yılı Olacak”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın altyapı ihtiyaçlarını gidermek ve şehirdeki ulaşımı daha modern bir hale getirmek için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Görgel, “Depremin ardından şehir olarak büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdik. Bu süreçte altyapı ve ulaşım projeleri de önceliklerimizden. Özellikle yeni yapılan konut bölgelerine kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlamak adına yollarımızın iyileştirilmesi hayati önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız bu görüşmede, projelerin hızlandırılması için somut adımlar attık. Sümbüllü Kavşağı ve Sanayi Kavşağı gibi bölgelerde hayata geçireceğimiz projeler, hem şehir içi ulaşımı rahatlatacak hem de Kahramanmaraş’ın geleceği için önemli bir ulaşım yatırımı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz yatırımlarla 2025 ulaşımda Kahramanmaraş yılı olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen’e destekleri için şükranlarımı sunuyorum” cümlelerini kaydetti.