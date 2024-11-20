Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Dulkadiroğlu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen bu önemli proje, gençlerin inançlarına, kültürel değerlerine ve tarihine olan bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Başkan Akpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde, ‘Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.’ buyuruyor. Bu hadis-i şeriften ilham alarak, gençlerimize hem okuma sevgisini hem de Peygamberimizin örnek hayatından çıkarılacak değerli dersleri aşılamayı amaçladık.”

Projeye toplamda 22 okuldan 871 öğrencinin katıldığını belirten Başkan Akpınar, bu büyük katılımın gençlerin bu tür değerli etkinliklere ne kadar ilgili ve duyarlı olduklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Yarı final sınavlarının ardından final heyecanının 27 Kasım 2024 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yaşanacağını söyleyen Başkan Akpınar, “Birinci olan öğrencimize tam altın ve bilgisayar, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerimize yarım altın ve bilgisayar, 22 okulumuzun finalistlerine ise çeyrek altın hediye edeceğiz. Ancak asıl kazanım, gençlerimizin Peygamber Efendimizin örnek hayatını öğrenmeleri ve bu hayatı kendi yaşamlarına kılavuz edinmeleridir.” dedi.

Başkan Akpınar, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara, öğretmenlere, ailelere ve katılımcı gençlere teşekkür ederek, “Rabbim, bizlere inançlı, imanlı, ahlaklı ve tarihine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Yarışmaya katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.



Programa, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.