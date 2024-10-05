Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Bulanık Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar sonucunda A.Ö. (57) isimli şahsın evinde ve ek alanlarında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumuna ulaştı.
Yapılan operasyon neticesinde; 20 kök kenevir bitkisi, 110 gram daralı kubar esrar, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak A.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Editör: MUTTALİP AKKUŞ