Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Bulanık Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar sonucunda A.Ö. (57) isimli şahsın evinde ve ek alanlarında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumuna ulaştı.

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Yapılan operasyon neticesinde; 20 kök kenevir bitkisi, 110 gram daralı kubar esrar, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ