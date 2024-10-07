Düzenlenen programda serebralpalsi hastaları unutulmaz anlar yaşarken, aileleri de düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde özel gereksinimli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve bu noktada Kahramanmaraş’ı özel gereksinimli vatandaşlar için daha erişilebilir yapmak için faaliyet ve projelerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya SerebralPalsi Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir programa daha ev sahipliği yaptı.

Hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde düzenlenen programda, birbirinden eğlenceli etkinlik ve gösteriler serebralpalsili vatandaşlarla buluştu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen programda serebralpalsi hastaları unutulmaz anlar yaşarken, aileleri de düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyon, serebralpalsili bireylere yönelik toplumsal duyarlılığı artırmak ve onların daha görünür olmasını sağlamak adına önemli bir adım oldu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde daima özel gereksinimli bireylerin yanlarında olduklarını belirtti.