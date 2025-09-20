Kahramanmaraş’ta Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı yürüyüş, şehrin tarihi dokusuna ve toplumsal hafızasına güçlü bir selam gönderdi. Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan başlayan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın coşkulu marşlarıyla eşlik ettiği yürüyüş, NFK Kültür Merkezi’nde son buldu.

Etkinliğe, Vali Vekili İbrahim Şenkon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş,Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Küpeli, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan gaziler, vatandaşlar tarafından alkışlandı.