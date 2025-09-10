“Gazze Yararına Kermes” adıyla gerçekleştirilecek etkinliğin amacı, hem Gazzeli kardeşlerimize maddi ve manevi destek sağlamak hem de dünyada kötülük kadar iyiliğin de var olduğunu göstermek.

Üç gün sürecek kermeste elde edilen tüm gelir, Gazze halkının ihtiyaçları için kullanılacak. Etkinlik, hiçbir kişi veya kurum adına değil, tamamen gönüllü iyilikseverlerin inisiyatifiyle organize ediliyor.

Organizatörler, bölge halkını 12-14 Eylül 2025 tarihinde Onikişubat İlçesi, Tekerek Mahallesinde yapılacak bu iyilik hareketine ortak olmaya davet ederek, “Birlik olursak yaraları sarabiliriz” mesajını verdi.