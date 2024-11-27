Olay, 8 Ağustos'ta Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.20 sularında Kevser Bozkurt, başına isabet eden "yorgun mermi" nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, düğün nedeniyle çevrede bulunan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, olay günü düğün alanında 6 kişinin silah bulundurduğu tespit edildi.

Jandarma, olayla ilgili olarak dün 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri ve mermi çekirdeği örneklerinden yola çıkan ekipler, G.T. (28) isimli şahsın silahından çıkan merminin Bozkurt'a isabet ettiğini belirledi. Ayrıca, düğün sırasında hava ateş açtığı belirlenen A.A. (37) ve H.Ç. (21) isimli şahıslar da tespit edildi. Olayla ilgili evlerde yapılan aramalarda düğünde kullanılan silahlar da ele geçirildi.

Havaya ateş açan kişiler hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan işlem yapılırken, Kevser Bozkurt'u öldüren G.T. hakkında ise "adam öldürme" suçlaması yöneltildi. G.T., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.