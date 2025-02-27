Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından yapılan duyuruya göre, farklı ilçelerde belirlenen camilerde hatimle teravih namazı eda edilecek.

İşte ilçe ilçe hatimle teravih namazı kılınacak camiler:

Dulkadiroğlu

• Şeyh M. El Faruki Camii

• Taş Mescid

Onikişubat

• Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Camii

Afşin

• Elmalıbey Camii

• Pınarönü Camii

Elbistan

• Ulu Camii

• Uhud Camii

Andırın

• Beşbucak Eynallı Camii

Göksun

• Tepebaşı Camii

Çağlayancerit

• Keziban Hatun Camii

Pazarcık

• Aksa Mescidi

Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşamak isteyen vatandaşlar için hatimle teravih kılınacak bu camilerde Kur’an ziyafeti sunulacak.