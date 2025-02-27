Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından yapılan duyuruya göre, farklı ilçelerde belirlenen camilerde hatimle teravih namazı eda edilecek.
İşte ilçe ilçe hatimle teravih namazı kılınacak camiler:
Dulkadiroğlu
• Şeyh M. El Faruki Camii
• Taş Mescid
Onikişubat
• Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Camii
Afşin
• Elmalıbey Camii
• Pınarönü Camii
Elbistan
• Ulu Camii
• Uhud Camii
Andırın
• Beşbucak Eynallı Camii
Göksun
• Tepebaşı Camii
Çağlayancerit
• Keziban Hatun Camii
Pazarcık
• Aksa Mescidi
Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşamak isteyen vatandaşlar için hatimle teravih kılınacak bu camilerde Kur’an ziyafeti sunulacak.