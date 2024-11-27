İnanç, edebiyata dair zengin içerik sunarken, seslendirdiği şiirlerle katılımcıların beğenisini topladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden Yazar Hayati İnanç, KAFUM Fuar Alanı’nda düzenlenen söyleşi programında okurlarıyla buluştu. Etkinlik, edebiyatseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu.

Tıklım tıklım dolan alanda, Hayati İnanç’ın derin bilgi birikimi ve etkileyici anlatımıyla edebiyat tutkunları unutulmaz anlar yaşadı. İnanç, edebiyata dair zengin içerik sunarken, seslendirdiği şiirlerle katılımcıların beğenisini topladı.

Özellikle Türk edebiyatının önemli isimlerinden dizeler okuyarak duygusal bir atmosfer yarattı. Etkinlik sonunda memnuniyetlerini dile getiren katılımcılar, organizasyonu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ve kendilerini edebi bir yolculuğa çıkaran Hayati İnanç’a teşekkür etti.