Saat 11.00’da başlayacak farkındalık etkinliğine tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla kapsamlı bir etkinlik programı düzenliyor. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler, şiddete karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı ve birlik mesajı vermeyi amaçlıyor. Tüm vatandaşların davetli olduğu program, 25 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’da başlayacak.

Etkinlik alanında, şiddete karşı mücadelede bilinçlendirme ve destek çalışmaları kapsamında çeşitli stantlar kurulacak. Katılımcılar, stantlarda bilgi alabilecek, kadın hakları konusunda farkındalık materyallerine ulaşabilecek. Etkinlikte ayrıca, müzik dinletileri ve interaktif katılımcı etkinlikleri ile daha geniş bir kitleye ulaşılması hedefleniyor. Şehrin dört bir yanından vatandaşların buluşacağı bu anlamlı günde, kadınların karşılaştığı sorunlara dikkat çekilecek ve şiddetle mücadelede dayanışma vurgusu yapılacak.

Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden programa ilişkin yapılan açıklamada, “Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel değil toplumsal bir sorundur. Bu meseleye karşı hep birlikte bilinçlenmek ve harekete geçmek adına tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz. Şiddete karşı hep birlikte güçlü bir ses olalım” cümlelerine yer verildi.