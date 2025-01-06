Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek kadınların hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan kurslar, şehrin çeşitli sosyal tesislerinde farklı ilgi alanlarına hitap eden atölyelerle kadınlarla buluşacak. Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde; Geleneksel Türk El Sanatları, Geri Dönüşüm ve Ahşap Boyama, Karaziyaret Sosyal Tesisi’nde; Sayacılık, Mefruşat ve Dikiş, Cemile Akkoyun Millet Konağı’nda ise; Seramik Çini ve Geleneksel Türk El Sanatları atölyeleri kadınlarla buluşacak. Bu atölyeler sayesinde katılımcılar, hem unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını öğrenme hem de kişisel becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Geleneksel El Sanatları ve Çevre Bilinci Bir Arada

Özellikle geri dönüşüm temalı atölyeler, katılımcılara çevre bilincini aşılamayı hedeflerken, seramik ve sayacılık gibi kurslar da kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak. Kadınların bireysel gelişimlerine katkı sunacak bu anlamlı projeyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dayanışmayı ve üretkenliği desteklemeye devam ediyor.

Başvurular Çevrimiçi Alınacak

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/01/06/kadinlara-yonelik-meslek-kurslari-basvuru-formu internet adresinden başvurularını çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurular 10 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.