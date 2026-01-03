Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımın kapanması, çalışmaları güçleştirdi.

İhbarın ardından olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen hasta vatandaşa ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 12 saat süren yoğun mücadelenin ardından ekipler, mahsur kalan vatandaşa erişim sağladı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde bulunduğu noktadan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.