Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımın kapanması, çalışmaları güçleştirdi.

İhbarın ardından olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen hasta vatandaşa ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 12 saat süren yoğun mücadelenin ardından ekipler, mahsur kalan vatandaşa erişim sağladı.

1E2Adcdc 329C 4777 8F3A Ce225D531446-1

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde bulunduğu noktadan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Başkan Akpınar: "Zorlu koşullarda gece gündüz sahadayız"
Başkan Akpınar: "Zorlu koşullarda gece gündüz sahadayız"
İçeriği Görüntüle

Hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi.