Çağrı Merkezi’ne iletilen talepler, sahadaki ekiplere iletilerek kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinden itibaren şehir genelinde başlayan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması ve günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi adına ekipler sahada yoğun bir mesai yürütürken, vatandaşlardan gelen talepler de hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

Başta ana arterler olmak üzere şehir merkezi, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde cadde, bulvar ve sokakların ulaşıma açık tutulması için Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 222 araç ve 330 personel ile kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları kesintisiz olarak devam ediyor.

Çağrı Merkezi 7/24 Açık

Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler de Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden anlık olarak değerlendirmeye alınıyor. Çağrı Merkezi’ne iletilen kar küreme, tuzlama ve buzlanma şikâyetleri ilgili ekiplerle paylaşılırken, taleplerin kısa sürede çözüme kavuşturulması için sahadaki ekipler yönlendiriliyor.Özellikle yoğun kar yağışı ve buzlanma riski bulunan bölgelerde önceliklendirme yapılarak müdahaleler hızlandırılırken, ekipler gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kritik noktalarda tuzlama ve solüsyon uygulamalarına ağırlık veriliyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini sürdürdüğü süreçte vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukları ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden bildirebilecekleri hatırlatılarak, iletilen her talebin titizlikle değerlendirildiği ve ekiplerin 7/24 sahada olduğu vurgulandı.