Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde başlayan ve şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına tüm birimleriyle sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başta ana arterler olmak üzere bulvarlar, kavşaklar, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları yoğun bir şekilde devam ederken, yol durumu Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi tarafından anbean takip ediliyor.

11 ilçeyi kapsayan kamera ağıyla çalışan Trafik Yönetim Merkezi, şehir genelindeki trafik akışını ve yol durumunu anlık olarak izliyor. Merkez; sahadaki karla mücadele ekipleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışarak, yağışın yoğunlaştığı ve trafik akışının yavaşladığı bölgeleri tespit ediyor.Farklı noktalarda konumlandırılan şehir kameraları aracılığıyla hem kar yağışının seyri hem de araç yoğunluğu eş zamanlı olarak takip edilirken, ihtiyaç duyulan noktalara ekip ve ekipman yönlendirmesi hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Ekipler Sahada

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizde etkili olan yoğun kar yağışı süresince vatandaşlarımızın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi adına tüm ekiplerimizle sahadayız. Trafik Yönetim Merkezimiz aracılığıyla 11 ilçemizin tamamında yol ve trafik durumunu anlık olarak takip ediyor, sahadaki ekiplerimiz ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. Ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Tüm araç ve personellerimizle sahada 7/24 görev başındayız” ifadelerine yer verildi.