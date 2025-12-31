Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan başkanlığında gerçekleştirilen KMTSO 28. Olağan Meclis Toplantısı’nda, Aralık ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. KMTSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Burcu Erşahan, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, KİGEM Koordinatörü Mine Şevran, KMTSO Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı.

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan meclis gündemini okuyarak, oylanması gereken hususları üyelerin onayına sundu. Ardından kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Aralık ayı çalışma ve faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantının devamında KİGEM Koordinatörü Mine Şevran, kadın girişimcilik özelinde yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

İstişare Kültürü ve Kurumsal Yönetim Anlayışı

Başkan Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“Aralık ayında düzenlediğimiz komite toplantıları, Odamızın en güçlü yönlerinden biri olan istişare kültürünün sahadaki en somut yansımalarından biri olmuştur. Sektör temsilcilerimizin, komitelerimiz aracılığıyla sürece aktif katılım sağlaması; yalnızca görüş alışverişi değil, ortak akıl temelinde şekillenen güçlü bir karar alma mekanizması oluşturmaktadır. Bu katkılar, Odamızın politika üretme kapasitesini artırırken, reel sektörün beklentilerinin doğrudan yönetim süreçlerimize yansımasına da imkân tanımaktadır.

Aynı anlayışla, yeni yıl öncesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte personelimizle gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında; geride kalan dönemi tüm boyutlarıyla değerlendirdik, karşılaştığımız zorlukları ve elde ettiğimiz kazanımları ele aldık. Bununla birlikte, 2026 yılına yönelik hedef ve önceliklerimizi ortak sorumluluk bilinciyle istişare ettik.

Odamızın kurumsal başarısının temelinde; birimlerimizin nitelikli çalışmaları, yüksek sorumluluk bilinci ve özverili emekleriyle ortaya koyduğu katkılar yer almaktadır. Bu vesileyle, kurumsal yapımızı her geçen gün daha ileriye taşıyan tüm personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Sürdürülebilirlik, Yeşil Dönüşüm ve Kadın Girişimciler

Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda; Odamız ev sahipliğinde, GEFF Türkiye teknik destekleri kapsamında düzenlediğimiz Yeşil Finansal Okuryazarlık Eğitimi’ni, özellikle kadın girişimcilerimizin yoğun katılımıyla başarıyla tamamladık. Bu çalışma; çevresel duyarlılığın artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılması açısından son derece kıymetlidir.

Bununla birlikte, İstanbul’da bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen SustainabilityTalks İstanbul programına katılım sağlayarak, Kahramanmaraş sanayisinin sürdürülebilirlik vizyonunu ulusal platformlarda güçlü bir şekilde temsil ettik. Bu tür organizasyonlar, şehrimizin dönüşüm iradesini görünür kılmak açısından önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bu yaklaşımın devamı niteliğinde; Odamız ile Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Merkezimiz iş birliğinde hayata geçireceğimiz Sürdürülebilirlik Uzmanı Programı ile üyelerimize 360 derece kapsamlı, uygulamaya dönük ve sertifikalı bir eğitim modeli sunmayı hedefliyoruz. Amacımız; işletmelerimizin yalnızca bugünün değil, geleceğin rekabet koşullarına da hazır hâle gelmesidir.

Deprem Sonrası İyileşme ve Kamu İş Birlikleri

Depremden etkilenen bölgeler için hayata geçirilen PACE Projesi kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaparak, yerel aktörlerin ve işletmelerimizin hibe ve destek mekanizmalarına erişimini güçlendirdik. Bu süreçte, kamu kurumları ve uluslararası paydaşlarla yürütülen iş birliklerinin sahaya yansımasını son derece önemsiyoruz.

Mali Süreçlerde Farkındalık: KURGAN Sistemi

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen KURGAN Sistemi hakkında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ile üyelerimizin mali süreçlere ilişkin farkındalığını artırmayı, risk odaklı denetim anlayışına dair bilgi düzeyini yükseltmeyi amaçladık.

Genç Girişimcilik ve Uzun Vadeli Kalkınma

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulumuzun 2025 yılı Olağan Genel Kurulu’na katılarak, genç girişimciliğin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Gençlerimizin üretime, inovasyona ve ihracata yönlendirilmesi, şehrimizin uzun vadeli kalkınma stratejisinin temel unsurlarından biridir.

Aynı şekilde, DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı ve çeşitli sivil toplum buluşmalarında; Kahramanmaraş’ın üretim gücünü, yatırım potansiyelini ve iş dünyamızın beklentilerini güçlü bir şekilde ifade ederek, bölgesel kalkınma vizyonumuzu aktardık.

TUSAŞ Yatırımı ile Sanayide Yeni Bir Dönem

Kahramanmaraş için stratejik bir eşik niteliği taşıyan TUSAŞ yatırımı kapsamında yürütülen teknik değerlendirme süreci, şehrimizin sanayi kimliğinde yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Bu yatırım, yalnızca bir üretim tesisinin kurulmasından ibaret değildir. Aynı zamanda; savunma ve havacılık sanayisinde bilgi, teknoloji ve yüksek katma değerli üretimin Kahramanmaraş’a taşınması anlamına gelmektedir.

Yüksek Katma Değer, Nitelikli İstihdam ve Yan Sanayi Etkisi

TUSAŞ yatırımı; nitelikli insan kaynağının gelişmesi, yan sanayinin güçlenmesi, mühendislik kabiliyetlerinin artması ve gençlerimiz için yeni istihdam alanlarının oluşturulması açısından çarpan etkisi yüksek bir adımdır. Bu süreç, Kahramanmaraş sanayisinin geleneksel sektörlerin ötesine geçerek, ileri teknoloji odaklı yeni bir lige yükselmesini sağlayacaktır. Oda olarak, bu stratejik yatırımın her aşamasını yakından takip etmeye ve sürece güçlü katkı sunmaya devam edeceğiz.

Ekonomik Göstergeler ve İhracat Performansı

Ekonomik göstergelere baktığımızda; Kahramanmaraş ihracatının Ocak–Kasım döneminde yüzde 14 artış göstererek 1,2 milyar dolara ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonu itibarıyla 1,3 milyar dolar seviyesini hedefliyoruz.

Sanayide Dirençli Yapı ve Anadolu 500 Başarısı

Tekstil, metal ve kâğıt sektörlerinde yaşanan artışlar; sanayimizin dirençli yapısını, üretim gücünü ve ihracat kabiliyetini net biçimde ortaya koymaktadır. Ayrıca, Kahramanmaraşlı 15 firmamızın Anadolu 500 listesinde yer alması, şehrimizin sanayi altyapısının ve girişimci ruhunun önemli bir göstergesidir.”