Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimleri ve kırsal mahallelerde etkisini sürdüren kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için tüm ekipleriyle sahada yoğun mesai yürütüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, gece gündüz demeden sahada görev alarak yerleşim yerlerinin ulaşıma açık tutulması için yoğun mesai harcıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımı ve günlük yaşamı aksatmaması için ekiplerin 7 gün 24 saat sahada görev aldığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların karla mücadeleye dair taleplerini ve ihbarlarını ALO 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla iletebilecekleri ifade edildi.