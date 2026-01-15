Saat 19.00’da başlayacak programa tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimlerine hitap eden kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Şehrin kültür sanat hayatına değer katan Büyükşehir Belediyesi, anlam yüklü özel bir programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, 16 Ocak Cuma günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Naat-ı Şerifler Gecesi” düzenlenecek. Saat 19.00’da başlayacak programda, edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden şair Dursun Ali Erzincanlı sahne alacak.

Gece boyunca Erzincanlı, Peygamber Efendimize duyulan sevgi ve muhabbeti konu alan naatları ve şiirleriyle katılımcılara duygu dolu anlar yaşatacak. Manevi atmosferiyle dikkat çeken program, edebiyat ve şiirseverler için unutulmaz bir akşam sunacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kültür ve sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceği vurgulanırken, Naat-ı Şerifler Gecesi’ne tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.