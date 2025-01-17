9 Eylül 2024 tarihinde başlayan dönemde, kent genelindeki 1077 eğitim kurumunda öğrenim gören 267,137 öğrenci büyük bir karne heyecanı yaşadı.

Öğrenciler, bu haftayı “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” kapsamında çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerle değerlendirdi. 20 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak yarıyıl tatili ile öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak ve ikinci döneme hazırlanacak.

Eğitimde Yenilik: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bu eğitim-öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tanıtılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", eğitimde önemli değişiklikler getirdi. İlkokul birinci sınıf öğrencileri için geleneksel karne uygulaması sona erdi ve yerine "Gelişim Raporu" uygulamasına geçildi. Bu yaklaşım, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini bütüncül bir çerçevede değerlendirmeyi hedefliyor. Veliler, çocuklarının gelişim raporlarına "e-Okul" sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek.

Birinci dönemin kapanışı dolayısıyla, bugün saat 10.00’da Şehit Mıllış Nuri İlkokulu’nda bir karne töreni gerçekleştirildi. Tören, öğrencilere karneleri ve ödüllerinin takdim edilmesiyle sına erdi.