Expo alanında gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, şehir dışından katılacak misafirler ve protokol davetlileri ile zenginleşecek.

Etkinlik programı, klasik araçların sergileneceği alanın yanı sıra, dondurma show ile dikkatleri üzerine çekmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, bu eşsiz show esnasında keyifli anlar yaşayarak hoş sürpriz ikramlarla karşılaşacaklar.

Kahramanmaraş’taki bu sıra dışı etkinlik, klasik otomobil meraklıları için mükemmel bir platform sunarak, hem nostaljik bir yolculuğa çıkmalarını sağlayacak hem de farklı lezzetlerle dolu özel bir deneyim sunacak.