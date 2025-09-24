Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesi Başdevrişli Mahallesi’nde 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan haberin ardından çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, M.K. (75) isimli şahsın bahçesine gelen hayvanları uzaklaştırmak amacıyla zehirli kıyma bıraktığı belirlendi. Söz konusu zehirli etleri yiyen S.Ş.’ye (46) ait 2 köpek ile A.N.’ye (42) ait 1 köpek telef oldu.

Olayla ilgili M.K. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.