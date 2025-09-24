Şazibey Mahallesinde 30 blok üzerinde inşa edilen Ebrar Sitesi’nde, 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Konut GYO tarafından yürütülen çalışmalarla, daireler ailelere teslim edildi.

Proje çerçevesinde, 3 Nisan 2024'te "fore kazık" ve "beton perde" sistemi kullanılarak temeller yeniden atılmıştı. Şu anda, 678 konut-99 işyerinden oluşan 30 blokta çalışmalar tamamlandı. Binalar, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 100 ve 120 metrekare şeklinde inşa edildi.

Ayrıca, projede kapsamında yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun parkları ve fitness salonu gibi birçok olanak sunuluyor.

Konutlarını teslim alan aileler, evlerine yerleşmenin mutluğunu yaşıyor.