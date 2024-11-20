Şehir merkezindeki rezerv alanında yer alan esnaflar için Piazza AVM yanında inşa edilen geçici çarşıda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Konteyner ve çelik konstrüksiyon iş yerlerinin kurulumu büyük ölçüde tamamlanırken, üstyapı imalatları da hızla gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen projede, esnafın bir an önce yeni iş yerlerine kavuşması hedefleniyor. Geçici çarşı projesi, esnafların ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına önemli bir çözüm olarak görülüyor. Çarşı, modern yapısıyla hem esnafa hem de vatandaşlara hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Üstyapı Çalışmaları Hız Kazandı

Kurulumun büyük ölçüde tamamlandığı bölgelerde, altyapı çalışmaları kapsamında su ve kanalizasyon bağlantıları tamamlanırken, üstyapı olarak çevre düzenlemeleri, yollar ve kilit parke imalatları da eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.

Çarşı alanı, esnafların ihtiyaçlarına uygun şekilde projelendirilmiş olup, her bir iş yerinde modern standartlar dikkate alınıyor. Yeni geçici çarşının hizmete girmesiyle birlikte ticari hareketliliğin artması ve şehrin ekonomik yapısına katkı sağlanması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte esnafların işlerini sürdürebileceği güvenli ve modern bir ortam sağlanmış olacak.