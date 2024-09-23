Pazar günü öğleden sonra şehir merkezinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından derhal sahaya inen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca şehrin muhtelif noktalarında çalışmalarını kesintisiz sürdürdü.

Çok kısa sürede şehir merkezinde metrekareye 30 kilograma yakın yağış düşerken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan vatandaşların yardımına koşarken bir yandan da ana arter, cadde, sokak ve meydanların temizliğini de gerçekleştirdi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ve KASKİ ekiplerince, sağanak yağışlarla taşınan ve ulaşıma engel olan tonlarca rusubat ana arter, cadde, meydan ve bulvarlardan temizlendi.

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, sağanak yağışın oluşturduğu tahribat ve olumsuzluklar ortadan kaldırıldı.