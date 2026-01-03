Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde 2 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul, yoğun katılım ve demokratik bir atmosferde yapıldı.

Genel kurulda Selamet Atlı 195 oy alarak yeniden başkan olurken, diğer aday İsmet Bilici 113 oyda kaldı. Seçim sonuçları, Atlı'nın esnaf camiası içinde önemli bir güven ve karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"Bu Göreve Koltuk İçin Değil, Sorumluluk İçin Talip Oldum"

Divan başkanlığını Mehmet Geçkil'in yaptığı genel kurulda konuşan Başkan Selamet Atlı, 16 yıllık tecrübesine dikkat çekerek, bugüne kadar hiçbir zaman bireysel bir anlayışla hareket etmediklerini vurguladı.

Atlı, "Hiçbir zaman 'ben' demedim, 'biz' dedim. Bu göreve koltuk için değil, sorumluluk almak için talip oldum. Yönetim kurulumuzla birlikte esnafımızın menfaatine olacak birçok projeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Deprem Sürecinde Dayanışma Vurgusu

Konuşmasında 6 Şubat depremlerine de değinen Atlı, odanın en ağır hasar alan meslek odalarından biri olduğunu hatırlatarak, "Asrın felaketinin ardından hiçbir zaman 'olmaz' demedik. Yaşanan mağduriyetlere karşı çözüm üretmeye ve esnafımızın yanında durmaya odaklandık" dedi.

"Yalan Vaatler Değil, Somut Çözümler Ürettik"

Başkan Atlı, görev süresi boyunca esnafa gerçekçi olmayan vaatler vermediklerinin altını çizerek, "Esnafımızın haklarını sonuna kadar savunduk, bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni Dönemde Kurumsal ve Güçlü Oda Hedefi

Yeniden başkan seçilmesinin ardından yeni dönem hedeflerini paylaşan Atlı, oda yapısını daha kurumsal, şeffaf ve güçlü bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Genç esnafın yönetime ve çalışmalara daha aktif katılımını sağlayacak projeler üzerinde duracaklarını ifade eden Atlı, dayanışmayı büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Seçimi kaybeden aday İsmet Bilici ise sonuçların ardından yaptığı açıklamada, seçim sürecinin demokratik bir şekilde tamamlandığını belirterek, Başkan Selamet Atlı'yı tebrik etti. Bilici, odanın daha güçlü bir yapıya kavuşması için tüm esnafla birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.