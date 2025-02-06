KASKİ’nin otomatik fiyatlandırma sistemi kapsamında yaptığı düzenlemeye göre, içme suyuna 5-16 kuruş aralığında zam geldi.
Ocak ayında 15,71 TL olan metreküp fiyatı, 16 kuruşluk artışla 15,87 TL oldu.
Enflasyon ve maliyet artışı gerekçe gösterilirken, tarifeler kullanım alanlarına göre kademelendirildi:
Konutlar İçin:
0-15 m³: Fiyat sabit.
16-30 m³: Birinci kademenin %50 üzeri.
31 m³ ve üstü: Birinci kademenin %75 fazlası.
İş Yerleri İçin:
0-10 m³: Konut birinci kademe ile aynı.
11 m³ ve üstü: Konut birinci kademenin 2,25 katı.
Kırsalda Farklılaşan Tarifeler
Dönüşüm mahallelerinde ise kullanım sınırları genişletildi:
Beldeden Mahalleye Dönüşenler:
0-20 m³ arası sabit, 21-40 m³ için %75 zam.
Köyden Mahalleye Dönüşenler:
0-25 m³ sabit, 26-40 m³ arası %100 zam.
Özel Uygulamalar ve Tepkiler
İnşaat Alanları ve Geçici Yapılar: Birinci kademenin %25 fazlası uygulanacak.
Dar Gelirli İndirimi: Su ve atıksu bedellerinde %50 indirim sürüyor.
Resmi Kurumlar: Konut tarifesinin %50 üzeri ücretlendirilecek.
Atıksu bedellerinde de revizyon yapıldı: Arıtma tesisine bağlı deşarjda %100, diğer kullanımlarda %80 ücret alınacak. Toplu su satışı yapılan bölgelerde ise konut ikinci kademe tarifesi geçerli olacak.