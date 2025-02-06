KASKİ’nin otomatik fiyatlandırma sistemi kapsamında yaptığı düzenlemeye göre, içme suyuna 5-16 kuruş aralığında zam geldi.

Ocak ayında 15,71 TL olan metreküp fiyatı, 16 kuruşluk artışla 15,87 TL oldu.

Enflasyon ve maliyet artışı gerekçe gösterilirken, tarifeler kullanım alanlarına göre kademelendirildi:

Konutlar İçin:

0-15 m³: Fiyat sabit.

16-30 m³: Birinci kademenin %50 üzeri.

31 m³ ve üstü: Birinci kademenin %75 fazlası.

İş Yerleri İçin:

0-10 m³: Konut birinci kademe ile aynı.

11 m³ ve üstü: Konut birinci kademenin 2,25 katı.

Kırsalda Farklılaşan Tarifeler

Dönüşüm mahallelerinde ise kullanım sınırları genişletildi:

Beldeden Mahalleye Dönüşenler:

0-20 m³ arası sabit, 21-40 m³ için %75 zam.

Köyden Mahalleye Dönüşenler:

0-25 m³ sabit, 26-40 m³ arası %100 zam.

Özel Uygulamalar ve Tepkiler

İnşaat Alanları ve Geçici Yapılar: Birinci kademenin %25 fazlası uygulanacak.

Dar Gelirli İndirimi: Su ve atıksu bedellerinde %50 indirim sürüyor.

Resmi Kurumlar: Konut tarifesinin %50 üzeri ücretlendirilecek.

Atıksu bedellerinde de revizyon yapıldı: Arıtma tesisine bağlı deşarjda %100, diğer kullanımlarda %80 ücret alınacak. Toplu su satışı yapılan bölgelerde ise konut ikinci kademe tarifesi geçerli olacak.