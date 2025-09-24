Edinilen bilgiye göre; Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kahramanmaraş KOM Şube Müdürlüğü/Elbistan KOM Büro Amirliği tarafından yürütülen Tefecilik-Nitelikli Yağma suçlu tahkikat kapsamında Elbistan ilçesinde ikamet ve işyeri olmak üzere toplam 15 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok dijital materyale, senet, tapu sözleşmeleri vb. evraklar ile 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet tüfek, birçok tabanca şarjörü ve fişek ele geçirildi.