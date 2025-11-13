Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Onikişubat Vadi Mahallesi’nde yer alan Sümbüllü Caddesi’nde güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Yapılan açıklamada, çalışmalar süresince cadde trafiğinde geçici düzenlemelere gidileceği belirtildi. Buna göre, Sümbüllü Caddesi’nin Tekerek’e çıkış yönü 24 Kasım Pazartesi gününe kadar araç trafiğine kapalı olacak. Açıklamada, ulaşımda aksama yaşanmaması için vatandaşların trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.