Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Onikişubat’ta yeni bir ulaşım aksı projesi hayata geçiriliyor.Çalışmalar; Dr. Sait Bulvarı’ndan başlayarak Bediüzzaman Bulvarı, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Gaziosmanpaşa Bulvarı, Garbi Sokak, 14059. Sokak ve 14053. Sokak güzergâhını kapsıyor. Yaklaşık 10 kilometrelik yeni aks, doğu – batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlayarak Alparslan Türkeş ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’ndaki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında yeni akıllı kavşaklar oluşturuluyor, sıcak asfaltla yollar yenileniyor, yürüyüş yolları inşa ediliyor ve yeni yollar açılıyor.

Akıllı Kavşaklarla Kesintisiz Trafik Akışı

Projenin ilk etaplarından biri olan Dr. Sait Bulvarı’ndaki akıllı kavşak ve yürüyüş yolları imalatı tamamlandı. Kavşaktaki trafik ışıkları kaldırılarak araç akışında kesintisiz geçiş sağlanırken, yeni yürüyüş yollarıyla yaya ulaşımı da daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Bediüzzaman Bulvarı’nda Akıllı Kavşak Dönüşümü

Bediüzzaman Bulvarı’nda ise mevcut sinyalizasyonlu kavşak akıllı kavşağa dönüştürülüyor. Bu dönüşümle birlikte kavşakta ışıklarda bekleme süresi ortadan kaldırılarak trafik akışı daha düzenli hale getirilecek.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ne 3 Akıllı Kavşak

Proje kapsamında Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ne de 3 yeni akıllı kavşak inşa edilecek. Böylece arter boyunca trafik ışıkları kaldırılarak hem araç trafiği hızlanacak hem de sürücüler için bekleme süreleri en aza inecek.

Yenilenen Yollar, Artan Konfor

Proje kapsamında Garbi Sokak’ta deforme olan yol yüzeyi tamamen yenileniyor. Bölgede artan konut inşaatları ve yoğun kullanım sonucu yıpranan asfaltın sıcak asfaltla yenilenmesiyle hem ulaşım konforu hem de güvenliği artırılıyor.

Cumhuriyet Mahallesi’ne Yeni Bulvar

Projenin son etabında Cumhuriyet Mahallesi’nde 14053. Sokak’ın devamına yaklaşık 4 kilometrelik yeni bulvar kazandırılarak güzergâh Kazma Caddesi ile Kılavuzlu Köprüsü’nebağlanıyor. Yeni bulvarda zemin hazırlıkları önemli ölçüde tamamlandı. Zeminin ardından arter sıcak asfaltla buluşturulacak.

Bulvar Kayseri Yolu’na Bağlanacak

Projenin ilerleyen etabında ise yeni ulaşım aksının Kayseri Yolu’na bağlanması planlanıyor. Böylece şehirde doğu – batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlayan yeni bir arter olacak.

“Ulaşım Altyapısında Yeni Dönem”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin her noktasında ulaşım kalitesini yükseltmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şehrimizin doğu batı yönlü kesintisiz güzergahlara ihtiyacı var. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni aks, Alparslan Türkeş ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan bulvarlarımızdaki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.Yaklaşık 10 kilometrelik bu güzergah boyunca akıllı kavşaklar, yürüyüş yolları, refüj düzenlemeleri ve yeni bağlantı yolları inşa ediyoruz. Proje tamamlandığında vatandaşlarımız doğu – batı yönünde ışıklarda beklemeden kesintisiz seyahat edebilecek.Bu çalışmamız sadece araç trafiğini değil, yaya ulaşımını da daha güvenli ve konforlu hale getirecek. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye, hemşehrilerimize daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı sunmaya devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.