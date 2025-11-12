Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, eğitimden sanata, kültürden sosyal gelişime kadar birçok alanda gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Fırat Görgel’in “Gençlik Şehri” vizyonuyla gün geçtikçe büyüyen Pusula Maraş, YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik koçluk ve soru çözümü desteğini hayata geçiriyor.

Birebir Eğitimle Kütüphaneler Sınav Üssü Oldu

Cemile Meriç Halk Kütüphanesi, Cemile Akkoyun Halk Kütüphanesi, Cahit Zarifoğlu Halk Kütüphanesi, Turgut Reis Halk Kütüphanesi, Süleyman Çelebi Halk Kütüphanesi ve Mehmet Arıkan Mahalle Konağı’nda alanında uzmanlaşmış eğitmenler, branş ayrımı gözetmeksizin öğrencilere birebir destek sunacak. Üstelik bu hizmetten faydalanmak için herhangi bir kayıt şartı aranmıyor.

Tüm Yıl Boyunca Ücretsiz Destek

Programın en dikkat çekici yönlerinden biri de sürekliliği. Öğrenciler, yıl boyunca diledikleri zaman kütüphanelere uğrayarak bu destekten faydalanabilecek. Bu sayede hem akademik başarıya giden yolda profesyonel rehberlik alacaklar hem de sınavlarına daha sistematik şekilde hazırlanmış olacaklar. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, koçluk ve soru çözüm desteğinden faydalanmak isteyen lise ve üniversite adaylarının 0552 768 90 50 numaralı WhatsApp danışma hattından kurslara ilişkin detaylı bilgi alabileceği belirtildi.