Zam kararı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında alındı. Yeni tarife, şehirdeki tüm özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerini kapsıyor.

İşte yeni ücret tarifesi:

Biletler:

İşçi Haklarını Koruma Derneği’nden 1 Mayıs çağrısı: TYP’li işçilerin kadro mücadelesi büyük ses getirecek! İşçi Haklarını Koruma Derneği’nden 1 Mayıs çağrısı: TYP’li işçilerin kadro mücadelesi büyük ses getirecek!
  • Tam bilet: 16,5 TL
  • Öğrenci bileti: 9 TL
  • Öğretmen bileti: 16 TL
  • Kredi kartı ile ödeme: 18 TL
  • NCF kart: 18 TL
  • 2 binişlik kullan-at bilet: 50 TL
  • Aktarma ücreti: 7 TL
  • Şoför kartı: 25 TL

Abonman:

  • 60 binişlik öğrenci abonmanı: 510 TL
  • 60 binişlik tam abonman: 960 TL