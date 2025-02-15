Zam kararı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında alındı. Yeni tarife, şehirdeki tüm özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerini kapsıyor.
İşte yeni ücret tarifesi:
Biletler:
İşçi Haklarını Koruma Derneği’nden 1 Mayıs çağrısı: TYP’li işçilerin kadro mücadelesi büyük ses getirecek!
- Tam bilet: 16,5 TL
- Öğrenci bileti: 9 TL
- Öğretmen bileti: 16 TL
- Kredi kartı ile ödeme: 18 TL
- NCF kart: 18 TL
- 2 binişlik kullan-at bilet: 50 TL
- Aktarma ücreti: 7 TL
- Şoför kartı: 25 TL
Abonman:
- 60 binişlik öğrenci abonmanı: 510 TL
- 60 binişlik tam abonman: 960 TL