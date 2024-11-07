Tatbikat, olası trafik kazalarına karşı hızlı ve etkili müdahale kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Tatbikata, Kahramanmaraş İtfaiyesi, Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri katıldı. Ekipler, senaryo gereği meydana gelen trafik kazasında olay yerine intikal ederek, yaralıların kurtarılması ve gerekli ilk yardım müdahalesinin gerçekleştirilmesi konularında pratik yaptı.

Tatbikat süresince, ekiplerin koordinasyonu ve iletişim becerileri üzerinde duruldu. Ayrıca, acil durum yönetiminde uygulanan yöntemler gözden geçirildi. Elde edilen sonuçların, gelecekte gerçekleşebilecek gerçek acil durumlar için hazır bulunuşluk seviyesini artıracağı ifade edildi.