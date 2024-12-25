Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesinde yer alan kadın doğum ve çocuk hastanesi karşısında bulunan bir binanın trafo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Patlamaların da yaşandığı yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, dumandan etkilenen bir evcil hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Maddi sorun yaşandığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.