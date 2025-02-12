Memişoğlu, özgürce yaşayabilmenin önemine vurgu yaparak, bu mirasa layıkıyla sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu ifade eden Memişoğlu, millî birlik ve dayanışma ile zorlukların üstesinden gelindiğini söyledi.

Depremin ardından devletin depremzedelere olan duyarlılığına dikkat çeken Memişoğlu, Kahramanmaraş’ta birçok yeni hastanenin hızlı bir şekilde hizmete sokulduğunu açıkladı.

400 yatak kapasiteli Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nin yapımında ağır çelik yapı tekniğinin kullanıldığını ve depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini kaydeden Memişoğlu, 55 bin 755 metrekarelik alana sahip hastanenin 86 poliklinik, 12 ameliyathane ve 81 yoğun bakım yatağı ile donatıldığını belirtti.

Ayrıca Memişoğlu, anjiyografi ve diyaliz merkezlerinin yanı sıra, hastanenin afet durumlarında 3 gün boyunca kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

“Durmak yok, yola devam” prensibiyle Türkiye’nin “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda ilerlediklerinin altını çizen Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraşlı vatandaşların en kaliteli sağlık hizmetine erişiminin sağlanması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.