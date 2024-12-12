Son üç yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Şahne, yeni yıl öncesi yetiştirdiği 400 hindiyi, kilosuna göre 2 ila 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sundu.

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan hindilere bu yıl büyük ilgi olduğunu belirten Şahne, şimdiden sipariş almaya başladığını ifade etti. Hindilerin tamamının doğal ortamda yetiştirildiğini söyleyen Şahne, “Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindileri Kahramanmaraş Mado Kavşağı ve Narlı-Gaziantep Yolu üzerindeki alanda satışa çıkardım. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz. İl dışından isteyenlere de gönderebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Yetiştiriciliğinin geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Şahne, ayrıca hindilerinin bakımlarını özenle yaptıklarını sözlerine ekledi.