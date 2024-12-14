Karşıyaka 15 Temmuz İlkokulu iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, ilkokul öğrencileri fotoğrafçılığın temel inceliklerini öğrenerek sanat dünyasına ilk adımlarını attı.

Etkinlikte KAMFOD’un deneyimli isimleri Başkan Baki Özdoğan, Genel Sekreter Sedat Culfa ve üye Mehmet Fatih Kayış öğrencilere rehberlik etti. Fotoğraf çekiminde doğru açı yakalama, ışık kullanımı ve kompozisyon oluşturma gibi temel bilgiler çocuklara sade ve eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Etkinlik boyunca öğrenciler, hem öğrenmenin hem de yaratıcı yönlerini keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.

SANATLA GELECEĞE DOKUNMAK

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Amacımız, çocuklarımıza fotoğrafçılığı tanıtmak ve bu sanatı sevdirmektir. Fotoğrafçılık, hayal gücünü zenginleştiren ve dünyaya farklı bir açıdan bakmayı öğreten eşsiz bir sanat dalıdır. Bugün burada miniklerle bir araya gelerek onların geleceğine sanatsal bir dokunuş yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım aldıkları bu eğitim, içlerindeki yetenekleri keşfetmeleri için bir başlangıç olur. Desteklerinden dolayı okul yönetimine teşekkür ediyoruz.”

SANATI SEVDİRME YOLUNDA ÖRNEK PROJE

Karşıyaka 15 Temmuz İlkokulu Müdürü Zakire Kardeş ve Müdür Yardımcısı Fatih Peksoy’un da katıldığı etkinlik, öğrenciler için hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyim oldu. Ellerinde fotoğraf makineleriyle çevrelerini keşfeden çocuklar, sanata farklı bir pencereden bakmanın keyfini çıkardı.

FOTOĞRAFÇILIK GELECEKTEKİ YETENEKLERİ KEŞFE ÇIKARIYOR

Bu anlamlı etkinlik, fotoğraf sanatına merak uyandırırken çocukların özgüvenlerini artırmalarına ve estetik bakış açılarını geliştirmelerine katkı sağladı. Sanatı yaygınlaştırma ve geleceğin sanatçılarını yetiştirme misyonuyla hareket eden KAMFOD, bu tür etkinliklerle toplumda fark yaratmaya devam ediyor.

KAMFOD, geleceğin sanatçılarını yetiştirme yolunda sağlam adımlarla ilerlerken, çocukların hayal gücünü destekleyen projelerle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.