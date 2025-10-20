Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, üçüncü gününde de yoğun ilgiyle takip ediliyor. Edebiyatseverlere kültür dolu anlar yaşatan Uluslararası Kitap Fuarı, üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Bu kapsamda, Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı Bahaettin Karakoç’un vefatının yıl dönümünde anlamlı bir anma programı düzenlendi. Programda Şair ve yazar Mustafa Kök, edebiyatçı Yasin Mortaş ve akademisyen-yazar Tayyip Atmaca, Karakoç’un şiir dünyasındaki etkisi, eserlerinin derinliği ve Türk edebiyatındaki yeri farklı yönleriyle ele alarak usta şairin sadece bir edebiyatçı değil, aynı zamanda örnek bir insan olarak bıraktığı izleri katılımcılara anlattı.

Katılımcılar Söyleşilerle Hem Bilgilendi Hem Düşündü

KAFUM’da gerçekleştirilen söyleşilerle şiirden, edebiyata, çocuk gelişiminden küresel gündeme kadar her konunun işleniyor. Bu kapsamda, gazeteci - yazar İlhan Gökalp Durmuş, ‘Benim Hatam’ adlı kitabında ele aldığı konuyu katılımcılara aktardı. “Sevdam Sığmadı Düşlerime”, “Canıma Susuyorum”, “Ruhum Sana Emanet” gibi eserleri Türk Edebiyatına kazandıran yazar Mehmet Ercan, katıldığı söyleşi etkinliğinde kişisel hayatından yola çıkarak anlattığı hikâyelerle katılımcıları hem düşündürdü hem de duygu, düşünce ve duyarlık aşıladı.

Kaya, Arslantaş ve Taşağıl, Okurlarla Bir Araya Geldi

Kitap fuarında katılan bir diğer isim ise Uzman Klinik Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya oldu. Çocuk psikolojisi, sağlam aile yapısı hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi. Ortadoğu Uzmanı ve araştırmacı yazar Süleyman Arslantaş, katıldığı söyleşi etkinliğinde Gazze’de yaşanan insanlık dramının perspektifi konusunda katılımcılara bilgiler aktardı. İslam öncesi Türk tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, söyleşide eski Türk kültürüne dair önemli bilgiler paylaştı. Katılımcılara Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan kültürel mirası aktaran Taşağıl, Türklerin devlet anlayışı, inanç sistemi, sanat ve günlük yaşamına dair örneklerle katılımcılara Eski Türk Tarihi hakkında bilgileri yakından tanıma fırsatı sundu.