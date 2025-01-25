Konya’nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak’ta saat 20.00 sıralarında 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan vatandaşlar için kısa sürede AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, enkazda 5 kişinin olduğu belirlendi.

1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ekiplerin hızla başlattığı kurtarma çalışmaları sonucunda 3 kişi sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. Ancak, ne yazık ki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşlar büyük bir endişeyle durumu takip etti.

4 kişi gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde meydana gelen 4 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir" denildi.