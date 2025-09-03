Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve University of Szeged iş birliğiyle gerçekleştirilen kongreye yüz yüze ve çevrim içi katılım ile 20 farklı ülkeden 150’nin üzerinde araştırmacı iştirak etti.

Etkinlikte Çiftlik Hayvanları Islahı, Hayvan Besleme, Biyoteknoloji, Su Ürünleri ve Veterinerlik Bilimlerialanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar bir araya gelerek bilimsel çalışmalarını sundu ve güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Kongrede KSÜ’den Prof. Dr. AdemKamalak, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan, Prof. Dr. Hakan Murat Büyükçapar, Doç. Dr. Hayrettin Karadöl ve Doç. Dr. Mikail Özcan, davetli konuşmacı ve yürütme kurulu üyesi olarak yer alıp bildiri ve sunumlarıyla katkı sundu.