Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer’in başkanlığında altyapı firmalarının katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısında konuştu. Şehir genelinde ciddi şekilde altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, “Şehrimiz 2 buçuk yıl önce tarihin en büyük afetini yaşadı. O günden bu güne hem yerel yönetimler olarak bizler hem merkezi hükümetimiz hem de tüm bileşenler çok ciddi manada çalışmalar yürütüyor. Bunlardan en önemlisi de altyapı çalışmaları. Özellikle 1 seneye yakın süredir ciddi bir altyapı çalışması hem şehrimizin il merkezinde hem de ilçe merkezlerimizin bazılarında ciddi boyutta devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ve merkezi hükümetimizin vermiş olduğu destek ile çok ciddi bir çalışma yürütülüyor” diye konuştu.

Şehirde Öncelik İçmesuyu

Yürütülen çalışmalarda önceliklerinin içmesuyu konusu olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, “Cumhurbaşkanımız sağ olsun bu şehre çok büyük bir katkı sağladı ve şu anda 20 Milyar TL’lik bir altyapı yatırımı var. Burası deprem bölgesi, vatandaşın sabrı zaten sınanmış. Altyapı firmalarının da vatandaşın sabrını sınamaması lazım. Yaptığımız çalışmalarda önceliğimiz içmesuyu. Önce şu içmesuyunu yenileyelim, vatandaşımıza kesintisiz ve sağlıklı içmesuyunu yeni hatlarımızdan ulaştıralım. Bu sayede şu kurak dönemde kayıp kaçak oranımızı da azaltmış olacağız. Bu da içmesuyu iletim sistemimizi önemli ölçüde rahatlatacak” dedi.

Süreç Hızlıca Toparlansın

Altyapı çalışmalarının yapıldığı yolların daha konforlu hale getirilmesi adına çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Görgel, “Biz bu süreci bugün planlayıp Sayın Valimizin koordinasyonunda biz de talimatlarını alarak, bu sürecin vatandaşın konforunu en az etkileyecek şekilde yapılması gerekiyor. Yolların vatandaşlarımızın toz ve toprakla muhatap olmayacağı seviyeye bir an önce taşınması ve okula giden çocuklarımızın güvenli yollarda ulaşım sağlamasının önceliğimiz olduğunu ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.