Etkinliğe, TÜRKAV Kahramanmaraş Şube Başkanı ve aynı zamanda KSÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak da görev yapan Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, pek çok akademisyen ile birlikte hastane Başmüdürü, Başhemşiresi ve hastane çalışanları, asistan doktorlar ve öğrenciler katıldı.

Uzun yıllar ilgili bölümün Anabilim Dalı Başkanlığını da yürüten Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Her geçen gün daha da gelişerek ilerliyor ve büyüyoruz! Rabbim, daha nice başarılar ve güzellikler nasip eylesin. Bu anlamlı günde yanımızda olan Sayın Rektörümüze, Dekanımıza, Başhekimimize, kıymetli heyetimize, birbirinden değerli klinik hocalarımıza, asistanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.”

KSÜ ailesi, akademik başarıların takdir edildiği ve dostane bir atmosferde geçen etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrosunun başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bizler de Doç. Dr. M. Semih Gedik’e yeni unvanının hayırlı olmasını diler, başarılarının devamını temenni ederiz.