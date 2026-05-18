KSÜ Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Üreten Şehirler Programı" kapsamında desteklenen “Boyutsal Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı”, KSÜ Üniversite-Sanayi-Kamu İş Birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) bünyesinde hizmet vermeye başladı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ve DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, laboratuvarda incelemelerde bulunarak projenin bölge sanayisi için taşıdığı stratejik önemi vurguladı.

Rektör Okumuş ve Genel Sekreter Alibekiroğlu’ndan Yerinde İnceleme

Faaliyetlerine başlayan laboratuvarı yerinde inceleyen KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ve DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, kurulan ileri teknolojik altyapı ve yürütülecek çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. İnceleme sırasında, üniversite-sanayi entegrasyonunu en üst seviyeye taşıyacak olan bu merkezin, Kahramanmaraş’ın sanayi dönüşümünde kritik bir eşik olduğu ifade edildi.

Deprem Sonrası Savunma Sanayii Atılımına İleri Teknoloji Desteği

6 Şubat depremleri sonrası Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş’a yapılan büyük yatırım, şehirde ve bölgede savunma sanayii alanındaki yatırım potansiyelini zirveye taşıdı. Mevcut şirketlerin ve yeni girişimlerin bu alana yönelmesiyle birlikte ortaya çıkan yüksek hassasiyetli test ve ölçüm ihtiyacı, KSÜ’nün bu vizyoner projesiyle çözüme kavuşuyor.

Proje kapsamında laboratuvar envanterine kazandırılan son teknoloji CMM (Koordinat Ölçme Makinesi) cihazı sayesinde; başta savunma sanayii alanında kullanılan stratejik parçalar olmak üzere, imalat sektörleri için mikron düzeyinde yüksek hassasiyetli boyutsal analiz ve ölçümler gerçekleştirilebilecek.

Zaman ve Maliyet Tasarrufu, Maksimum Üretim Kalitesi

İlimiz ve bölgemiz sanayisine doğrudan hizmet verecek olan Boyutsal Analiz ve Ölçüm Laboratuvarı, yerel firmalara çok yönlü avantajlar sunacak. Bölgedeki üretim tesisleri, artık analiz ve ölçüm hizmetlerini şehir dışına gitmeye gerek kalmadan, yerel imkanlarla ve üniversite güvencesiyle alabilecek. Bu sayede firmaların lojistik, zaman ve maliyet kayıpları minimuma indirilirken; üretim süreçlerindeki kalite kontrol ve ölçüm hassasiyetleri maksimuma çıkarılarak bölgenin küresel pazardaki üretim kalitesi ve rekabet gücü ileriye taşınacak.