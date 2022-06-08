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Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu Kahramanmaraş'ta şiirleriyle anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından "Modern ve Gelenek Türk Şiirinin İki Yüzü: Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu" temalı program düzenlendi.

Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu Kahramanmaraş'ta şiirleriyle anıldı

Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu Kahramanmaraş'ta şiirleriyle anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından "Modern ve Gelenek Türk Şiirinin İki Yüzü: Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu" temalı program düzenlendi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 08:46
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Yedi Güzel Edebiyat Müzesi'ndeki programda, sunucu ve şair İbrahim Sadri sahne alarak Karakoç ile Zarifoğlu'nun sevilen şiirlerini seslendirdi.

Sadri, daha sonra Karakoç ve Zarifoğlu ile anılarını paylaştı.

Cahit Zarifoğlu'nun Mavera dergisinin sıkı bir takipçisi olduğunu anlatan Sadri, "O yıllarda yeni sayı çıksa da Zarifoğlu'nun yeni şiirlerini okusam diye beklerdim. Biz de öyle tanıştık zaten. 1983 yılında da ilk kez o dergide benim bir şiirim yayımlandı. Dergiyi Cahit abi idare ediyor, hangi şiirin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar veriyordu. O dönem Yedi Güzel Adam'ın tamamı neredeyse oradaydı. Erdem Beyazıt'tan Cahit abiye, Akif İnan'a. Hepsi oradaydı. Ben daha onu görmeden aramızda bir tanışıklık başladı ve onu görmeden öğrencilerinden birisi oldum." dedi.

Kısa süre sonra Cahit Zarifoğlu'nun İstanbul'a tayininin çıktığını belirten Sadri, kendisiyle tanışma fırsatı yakaladığını, vefatına kadar evine girip çıkan gençlerden birisi olduğunu, şiir adına ne öğrendiyse de ondan öğrendiğini söyledi. Sadri, Zarifoğlu'nun çok özel mert ve çok zeki bir insan olduğunu dile getirdi.

Sadri, dün vefat eden yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'i de anarak "Çok umutluydu Salih kardeşi, iki gündür telefonda görüştük hep iyiye doğru gidecek derken emaneti teslim etti. Yarın (bugün) da Allah nasip ederse bu güzel insanı Mevla'ya uğurlayacağız. Çocuklar için yapabileceği ne varsa yapmış çok güzel bir insandı Mevlana İdris Zengin." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, program sonunda İbrahim Sadri'ye çiçek takdim etti.

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Abdurrahim Karakoç Ve Cahit Zarifoğlu Kahramanmaraşta şiirleriyle Anıldı
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