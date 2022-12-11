Afşin'de "Tevhidin Sırrı Eshab-I Kehf" Tiyatro Oyunu İzleyiciyle Buluşacak

Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Hayalimde Eğitim Var" işbirliği protokolü kapsamında hazırlanan tiyatro oyunu, Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyudukları Eshab-ı Kehf hadisesini anlatacak.

Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde çalışmalarına devam eden tiyatro ekibi kısa sürede seyircisinin karşısına çıkmayı hedefliyor.

Sahnelenecek tiyatro oyununun provalarını izleyen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, protokol kapsamında amaçlarının tiyatro grubu oluşturmak ve Eshab-ı Kehf hadisesini vatandaşlara tiyatro oyunuyla anlatmak olduğunu ifade etti.

Eshab-ı Kehf'in kentin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu belirten Güven, şunları kaydetti:

"Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan külliyenin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesiyle artık dünya genelinde önemli bir konumu bulunan Afşin Eshab-ı Kehf'i en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. İnanç turizmi açısından büyük önem arz eden, farklı dinler ve kültürler tarafından yaygın olarak bilinen Eshab-ı Kehf, kültürlerarası etkileşim sağlamaktadır. Yüzyıllar önce zaman yolculuğunu gerçekleştiren yedi inanmış gencin yaşadığı olayları en etkili anlatım yollarından biri olan tiyatro ile vatandaşlarımıza sunmak istedik. Projeye destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü oyuncularımız Afşin'de farklı kurumlarda çalışan tiyatro ile hiçbir alakası olmayan insanlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden tutunda İlçe Sağlık Müdürlüğümüze kadar tiyatroya gönül veren insanlarımızın bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluk bu tiyatro ekibini oluşturdu. Provayı izlediğimizde ne kadar başarılı olduklarına şahit oldum. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."