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KAFSAD’tan Uludaz’da Fotokamp etkinliği!

Kahramanmaraş’ın Uludaz tepesinde yer alan bölgede yaşayan Uğur Böcekleri kolonisi fotoğraf tutkunlarının uğradığı önemli noktalarından biri oldu.

KAFSAD’tan Uludaz’da Fotokamp etkinliği!

KAFSAD’tan Uludaz’da Fotokamp etkinliği!

Kahramanmaraş’ın Uludaz tepesinde yer alan bölgede yaşayan Uğur Böcekleri kolonisi fotoğraf tutkunlarının uğradığı önemli noktalarından biri oldu.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:07
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Bu doğrultuda, Kahramanmaraş Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KAFSAD) bölgede Temmuz ayında 2 günlük bir fotokmap etkinliği gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş’ın tanıtımı amacıyla, Türkiye’nin dört bir yanından usta fotoğrafçıların katılacağı etkinlik 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KAFSAD kurucularından fotoğraf sanatçısı ve iş adamı Mehmet Fındık konuyla ilgili bilgiler verdi.

Kenti tanıtmak adına bu etkinliğin düzenlediğini belirten Fındık; “Amacımız, Kahramanmaraş’ın turizm güzelliklerini tanıtmak. Bu vesileyle 2-3 Temmuz’da Uludaz Fotokamp etkinliği derneğimizin öncülüğünde düzenlenecek.

Yaklaşık 12 tane sponsorumuz var. Bölgeye böceklerin zarar görmemsi amacıyla halk davet edilmeyecek. Sadece ulusal bazda fotoğrafçılar ve dernek üyeleri katılacaktır. 2 günlük bir kamp gerçekleştirip kampın akabinde fotoğrafçıları Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu bölgesindeki tarihi bölgeleri gezdireceğiz.” dedi.

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KAFSAD’tan Uludaz’da Fotokamp Etkinliği!
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