KAFSAD’tan Uludaz’da Fotokamp etkinliği!

Bu doğrultuda, Kahramanmaraş Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KAFSAD) bölgede Temmuz ayında 2 günlük bir fotokmap etkinliği gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş’ın tanıtımı amacıyla, Türkiye’nin dört bir yanından usta fotoğrafçıların katılacağı etkinlik 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KAFSAD kurucularından fotoğraf sanatçısı ve iş adamı Mehmet Fındık konuyla ilgili bilgiler verdi.

Kenti tanıtmak adına bu etkinliğin düzenlediğini belirten Fındık; “Amacımız, Kahramanmaraş’ın turizm güzelliklerini tanıtmak. Bu vesileyle 2-3 Temmuz’da Uludaz Fotokamp etkinliği derneğimizin öncülüğünde düzenlenecek.

Yaklaşık 12 tane sponsorumuz var. Bölgeye böceklerin zarar görmemsi amacıyla halk davet edilmeyecek. Sadece ulusal bazda fotoğrafçılar ve dernek üyeleri katılacaktır. 2 günlük bir kamp gerçekleştirip kampın akabinde fotoğrafçıları Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu bölgesindeki tarihi bölgeleri gezdireceğiz.” dedi.